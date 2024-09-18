Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

5 Fakta Bus Bawa Puluhan Anak SD Kecelakaan di Manado Tewaskan 2 Pelajar

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |07:53 WIB
5 Fakta Bus Bawa Puluhan Anak SD Kecelakaan di Manado Tewaskan 2 Pelajar
Kecelakaan bus membawa puluhan siswa SD terbalik di Manado (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

MANADO - Kecelakaan bus membawa puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) terbalik di Manado, Sulawesi Utara, Selasa 17 September 2024. Bus jenis Isuzu Elf berpelat nomor DB 7030 AA diduga membawa 10 anak sekolah SD dari Perumahan GPI ke SD GPdI Berea Mapanget.

Okezone merangkum 5 fakta kecelakaan bus yang membawa puluhan anak SD di Manado. Berikut ulasannya:

1. Polisi Amankan Sopir 


Polisi mengamankan EM (24) sopir bus maut yang mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan Ring Road Perumahan Griya Paniki Indah (GPI) Kota Manado, Sulawesi Utara.

Kasi Humas Polresta Manado, Ipda Agus Haryono mengatakan pihaknya telah mengamankan sopir bus untuk dimintai keterangan.

"Untuk Barang bukti bersama dengan sopir setelah pengobatan sudah diamankan di Mako Polsek Mapanget," ujar Kasi Humas.

2. Dua Korban Meninggal Dunia

Dalam insiden tersebut, kata Ipda Agus, terdapat 10 penumpang termasuk sopir bus. 2 orang anak meninggal dunia, 1 anak luka berat, 6 anak dan sopir bus luka ringan.

3. Polisi Dalami Penyebab Kecelakaan

Kecelakaan itu terjadi di ringroad dua, tepatnya di jalan masuk Perumahan GPI, Kelurahan Buha, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Manado, sekitar pukul 07.15 Wita. 

"Kami masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah kendaraan yang oleng saat melewati tikungan," tutur Ipda Agus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
