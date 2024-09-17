Kecelakaan Bus Siswa SD Terbalik di Manado, Sopir Diamankan Polisi

MANADO - Pihak kepolisian mengamankan EM (24) supir bus maut yang mengalami kecelakaan tunggal, di ruas Jalan Ring Road Perumahan Griya Paniki Indah (GPI) Kota Manado, Sulawesi Utara, Selasa (17/9/2024).



Kasi Humas Polresta Manado, Ipda Agus Haryono mengatakan, pihaknya telah mengamankan sopir bus untuk dimintai keterangan.

"Sopir setelah pengobatan sudah diamankan di Mako Polsek Mapanget," ujar Agus.

Dalam insiden tersebut, kata Ipda Agus, terdapat 10 penumpang termasuk supir bus. Dua anak meninggal dunia, 1 anak luka berat, 6 anak dan supir bus luka ringan.

Kecelakaan itu terjadi di ringroad dua, tepatnya di jalan masuk Perumahan GPI, Kelurahan Buha, Lingkungan III, Kecamatan Mapanget, Manado, sekitar pukul 07.15 Wita.

"Kami masih mendalami penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dugaan sementara penyebab kecelakaan adalah kendaraan yang oleng saat melewati tikungan," tutur Ipda Agus.