HOME NEWS NUSANTARA

Detik-Detik Bus Bermuatan Siswa SD Terbalik di Manado

Jefry Langi , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |15:18 WIB
Detik-Detik Bus Bermuatan Siswa SD Terbalik di Manado
Lokasi bus siswa SD terbalik di Manado (foto: dok ist)
MANADO – Sebuah bus Sekolah Dasar (SD) GPDI Berea terbalik diruas jalan penghubung Perumahan Griya Paniki Indah dan Ringroad, pada Selasa (17/9/2024 pagi. Dari sembilan penumpang murid SD, dua diantaranya tewas dan tujuh lainnya mengalami luka.

Kecelakaan ini terjadi ketika mobil bus sekolah dari arah Perumahan Griya Paniki Indah menuju SD GPDI Berea, oleng ditikungan dan roda depan bus naik ke pembatas jalan, kemudian terbalik di jalur berlawanan.

Saat ini para korban luka dilakukan perawatan di Rumah Sakit Hermina Minahasa Utara karena mengalami luka lebam, dan luka memar dibagian wajah. Sementara korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Manado.

 

