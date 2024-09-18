Polisi Periksa 4 Terduga Pelaku Bullying di SMA Kebangsaan Lampung

LAMPUNG - Satreskrim Polres Lampung Selatan memeriksa empat terduga pelaku bullying atau perundungan dan kekerasan di SMA Kebangsaan Lampung. Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi.

Pemeriksaan dilakukan setelah adanya laporan terkait kejadian tersebut pada Jumat 13 September 2024 pekan lalu. Sejak kemarin, polisi telah memeriksa satu orang pelapor dan dua orang saksi terkait kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan, AKP Dhedi Adi Putra mengatakan, penyidik juga berencana melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kembali guna melengkapi unsur pidana dan mengumpulkan alat bukti tambahan yang diperlukan.

"Kami sudah melakukan interogasi terhadap tujuh orang saksi. Selanjutnya, dari keterangan saksi, kami akan lakukan pengecekan olah TKP kembali terkait pemenuhuan unsur pidana dan alat bukti," ujarnya.

Selain memeriksa para terduga pelaku, pihak sekolah juga akan diperiksa oleh Satreskrim Polres Lampung Selatan untuk mengklarifikasi peran institusi sekolah dalam kejadian ini.

(Arief Setyadi )