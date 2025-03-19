Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ivan Sugiamto, Perundung Siswa SMK Gloria 2 Surabaya Dituntut 10 Bulan Penjara

Lukman Hakim , Jurnalis-Rabu, 19 Maret 2025 |21:02 WIB
Ivan Sugiamto, Perundung Siswa SMK Gloria 2 Surabaya Dituntut 10 Bulan Penjara
Ivan Sugiamto, perundung siswa SMK Gloria 2 Surabaya dituntut 10 bulan penjara (Foto: Lukman Hakim/Okezone)
A
A
A

SURABAYA - Terdakwa kasus perundungan terhadap siswa SMK Gloria 2 Surabaya, Ivan Sugiamto dituntut hukuman pidana penjara selama 10 bulan. Ivan juga dituntut denda sebesar Rp5 juta subsider 1 bulan penjara, dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Tuntutan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ida Bagus Putu Widnyana dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (19/3/2025) siang. Menurut Ida Bagus, hal yang meringankan,  terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya.

Sedangkan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa menciderai keadilan terhadap anak, menyebabkan anak EN mengalami depresi yang menyebabkan kesulitan beraktifitas sehari-hari. "Menuntut pidana terhadap terdakwa Ivan Sugiamto berupa pidana penjara selama 10 bulan,” kata Ida Bagus.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Billy Hadiwiyanto  menyatakan akan melakukan pleidoi dalam persidangan lanjutan pekan depan. Menurutnya, dari fakta dipersidangan ditemukan bahwa yang memulai (EN) dari dulu. Kemudian, sudah ada perdamaian dan sudah diakui para guru. Orangtua korban dan terdakwa juga ada perdamaian. 

“Tindakan dari terdakwa sudah terungkap di persidangan dan tidak ada ancaman dan kekerasan dan semua saksi menyatakan seperti itu. Untuk tuntutan jaksa itu sudah layak. Jadi saya rasa tuntutan jaksa sudah oke,” pungkasnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/340/3176149/bullying-haB8_large.jpg
Tragis, Siswa SMP di Grobogan Tewas Diduga Dibully Teman Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/338/3094025/bully-K1EP_large.jpg
Bocah 7 Tahun di Bekasi Diduga Jadi Korban Bully hingga Pelecehan di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/340/3065850/viral-uqdg_large.jpg
Viral Siswi SMP Dibully, Mukanya Disiram dan Mulutnya Disundut Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/512/3064701/perundungan-HEM4_large.jpg
Jeritan Histeris Ibu Almarhumah Dokter Aulia Menuntut Keadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/340/3064664/bully-Rcs5_large.jpg
Polisi Periksa 4 Terduga Pelaku Bullying di SMA Kebangsaan Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/512/3064079/dokter_aulia_risma_lestari-cYKh_large.jpg
Usut Kematian Dokter Aulia, Polisi Periksa 34 Saksi dari Senior hingga Bendahara PPDS Undip
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement