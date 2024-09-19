Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Jeritan Histeris Ibu Almarhumah Dokter Aulia Menuntut Keadilan

Kristadi , Jurnalis-Kamis, 19 September 2024 |02:09 WIB
Jeritan Histeris Ibu Almarhumah Dokter Aulia Menuntut Keadilan
Ibu almarhumah dokter Aulia Risma Lestari, Nusmatun Marinah (Foto: Kristadi/Okezone)
A
A
A

SEMARANG - Ibu almarhumah dokter Aulia Risma Lestari, Nusmatun Marinah menangis histeris berharap keadilan atas kematian anaknya. Bukti-bukti adanya perundungan hingga pemerasan telah diberikan ke pihak kepolisian.

Nusmatun tak kuasa menahan tangisnya di depan awak media saat menjawab satu per satu pertanyaan di salah satu hotel di Semarang. Kehilangan dua orang yang dia cintai, membuatnya terpukul dan berharap adanya keadilan serta pihak yang bertanggung jawab atas kematian putrinya, dokter Aulia Risma Lestari.

Dari bukti-bukti yang telah diserahkan ke Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, Nuswatun menyampaikan bukti mengirimkan uang setiap bulan selama almarhum mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Diponegoro (Undip).

Dari pengakuan almarhum, uang tersebut untuk keperluan senior hingga angkatannya. "Tolong bantu saya untuk mencari keadilan," ujarnya sambil menangis histeris, Rabu (18/9/2024).

Kuasa hukum almarhum keluarga dokter Aulia, Misyal Achmad mengatakan, hingga Agustus lalu atau bulan di mana dokter Aulia meninggal dunia, keluarga korban masih mengirimkan uang yang jika ditotal mencapai Rp225 juta. Namun, pihak keluarga tidak mengetahui secara pasti penggunaan uang tersebut.

Tim kuasa hukum optimis akan ada tersangka dalam kasus kematian dokter Aulia. Sementara itu, Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah masih terus mengumpulkan bukti dan saksi. Hingga saat ini, sebanyak 34 saksi telah diperiksa dan dimungkinkan masih akan bertambah.
 

(Arief Setyadi )

      
