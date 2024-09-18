BMKG: Gempa M5,0 Bandung Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa bermagnitudo (M) 5,0 mengguncang Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 09:41 WIB.

Lokasi gempa berada pada 7.22 Lintang Selatan (LS), 107.70 Bujur Timur (BT), tepatnya 21 kilometer sebelah barat daya Kabupaten Garut, Jabar.

BMKG memastikan bahwa gempa tersebut tak berpotensi tsunami.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:5.0, 18-Sep-24 09:41:08 WIB, Lok:7.19 LS,107.67 BT (24 km Tenggara KAB-BANDUNG-JABAR), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )