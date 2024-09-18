Gempa M4,8 Guncang Keerom Papua

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan magnitudo (M) 4,8 mengguncang wilayah Keerom, Papua pada Selasa 17 September 2024, malam.

"Gempa Mag:4.8, 17-Sep-2024 21:23:17WIB, Lok:2.81LS, 142.11BT (161 km TimurLaut KEEROM-PAPUA), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG mengingatkan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan di wilayah Keerom, Papua.

(Angkasa Yudhistira)