HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,8 Guncang Keerom Papua

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |00:27 WIB
Gempa M4,8 Guncang Keerom Papua
Gempa guncang Keerom Papua (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan magnitudo (M) 4,8 mengguncang wilayah Keerom, Papua pada Selasa 17 September 2024, malam.

"Gempa Mag:4.8, 17-Sep-2024 21:23:17WIB, Lok:2.81LS, 142.11BT (161 km TimurLaut KEEROM-PAPUA), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG mengingatkan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Belum diketahui dampak gempa yang dihasilkan di wilayah Keerom, Papua.

(Angkasa Yudhistira)

      
