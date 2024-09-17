Gempa M4,1 Guncang Boroko Sulut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,1 mengguncang wilayah Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara, pada Selasa (17/9/2024), sekira pukul 20.43 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 2.09 Lintang Utara - 123.03 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.1, 17-Sep-2024 20:43:33WIB, Lok:2.09LU, 123.03BT (133 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT), Kedlmn:383 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.



(Awaludin)