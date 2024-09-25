Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dilantik Jadi Anggota DPRD Sulteng, Mahfud Masuara: Kita Siapkan Program Pro Rakyat

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |19:39 WIB
Dilantik Jadi Anggota DPRD Sulteng, Mahfud Masuara: Kita Siapkan Program Pro Rakyat
Mahfud Masuara
A
A
A

SULTENG - Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng), Mahfud Masuara dan Ketua DPD Perindo Kota Palu, Marselinus dilantik menjadi anggota DPRD Sulteng periode 2024-2029.

Setelah dilakukan pengambilan sumpah dan janji, Mahfud Masuara megatakan dirinya telah dilantik dan siap bekerja untuk masyarakat Sulteng dan amanah menjalankan tugas sebagai anggota dewaan.

"Partai Perindo berhasil raih dua kursi, Kami bergabung di fraksi gabungan, insya Allah kami sudah mulai bekerja, kita akan konsolidasi untuk membuat program kerja yang pro rakyat," katanya Mahfud usai pelantikan.

Mahfud melanjutkan, dirinya bersama Marselinus yang juga Ketua DPD Perindo Kota Palu kini tergabung dalam fraksi Ampera.

Dimana nantinya sebelum turun mereka akan melakukan susunan tugas-tugas yang pro dengan masyarakat.

Halaman:
1 2
      
