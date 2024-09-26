Kader Muda Partai Perindo Didorong Manfaatkan Pilkada 2024 sebagai Ajang Belajar

JAKARTA - Kader muda Partai Perindo diminta untuk memanfaatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai kesempatan belajar yang berharga. Melalui pengalaman langsung, para kader dapat memahami dinamika pemilihan, tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga melalui praktik nyata.

"Ini adalah momentum yang baik bagi para kader muda Perindo untuk belajar. Pilkada bisa menjadi ajang bagi mereka untuk menyongsong Pemilu 2029," ungkap Bendahara Umum Partai Perindo, Angkie Yudistia saat memberikan materi dalam Pelatihan Juru Bicara Nasional di DPP Perindo, Kamis (26/9/2024).

Angkie menjelaskan bahwa kader muda perlu menyerap dan memahami kondisi politik dengan mengikuti setiap tahap kompetisi, dari awal hingga akhir, dalam mendukung calon kepala daerah. Dengan demikian, mereka akan memperoleh pengalaman berharga yang dapat mempersiapkan mereka untuk langkah selanjutnya, baik itu dalam Pilkada maupun Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan datang.

"Mereka belajar secara langsung karena generasi muda lebih baik praktik daripada hanya teori. Momentum ini penting untuk menyiapkan mereka menghadapi Pilkada dan Pileg lima tahun ke depan," tambahnya.