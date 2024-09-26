Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Kader Muda Partai Perindo Didorong Manfaatkan Pilkada 2024 sebagai Ajang Belajar

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Kamis, 26 September 2024 |20:51 WIB
Kader Muda Partai Perindo Didorong Manfaatkan Pilkada 2024 sebagai Ajang Belajar
Bendahara Umum Partai Perindo, Angkie Yudistia. Foto: Irfan Ma'ruf.
A
A
A

JAKARTA - Kader muda Partai Perindo diminta untuk memanfaatkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebagai kesempatan belajar yang berharga. Melalui pengalaman langsung, para kader dapat memahami dinamika pemilihan, tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga melalui praktik nyata.

"Ini adalah momentum yang baik bagi para kader muda Perindo untuk belajar. Pilkada bisa menjadi ajang bagi mereka untuk menyongsong Pemilu 2029," ungkap Bendahara Umum Partai Perindo, Angkie Yudistia saat memberikan materi dalam Pelatihan Juru Bicara Nasional di DPP Perindo, Kamis (26/9/2024).

Angkie menjelaskan bahwa kader muda perlu menyerap dan memahami kondisi politik dengan mengikuti setiap tahap kompetisi, dari awal hingga akhir, dalam mendukung calon kepala daerah. Dengan demikian, mereka akan memperoleh pengalaman berharga yang dapat mempersiapkan mereka untuk langkah selanjutnya, baik itu dalam Pilkada maupun Pemilu Legislatif (Pileg) yang akan datang.

"Mereka belajar secara langsung karena generasi muda lebih baik praktik daripada hanya teori. Momentum ini penting untuk menyiapkan mereka menghadapi Pilkada dan Pileg lima tahun ke depan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068993/konsolidasi_pemenangan_di_pilkada_ntb-2vI6_large.png
Waketum Perindo: Survei Menunjukkan Hasil Positif Calon di Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068992/konsolidasi_perindo_di_pilkada_ntb-PBE0_large.png
Harapan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068990/konsolidasi_pemenangan_perindo_di_pilkada_ntb-NDor_large.png
Konsolidasi Pilkada NTB, Waketum Perindo Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068986/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-yhRu_large.png
Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Sitti Rohmi: Menambah Semangat Menangkan Pilkada 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068984/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-5aXq_large.png
Calon Kepala Daerah di NTB Termotivasi Menang Usai Dikunjungi Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/340/3068980/ketua_umum_dpp_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-xnJz_large.png
Pesan Ketum Perindo Angela Tanoesoedibjo Saat Konsolidasi Pemenangan Pilkada NTB 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement