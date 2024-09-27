Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Video Syur Guru dan Murid di Gorontalo, Dinas PPA Pulihkan Psikologis Korban agar Tak Trauma Berat

Nurfaizi Lahasan , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |06:47 WIB
Video Syur Guru dan Murid di Gorontalo, Dinas PPA Pulihkan Psikologis Korban agar Tak Trauma Berat
Dinas PPA dampingi kroban video guru dan murid di Gorontalo. (Foto: Tangkapan layar)
GORONTALO – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Gorontalo berupaya memberikan pendampingan psikologis pada siswi berinisial PP yang terlibat kasus video syur guru dan murid di salah satu madrasah negeri di Kabupaten Gorontalo.

Kepala Dinas PPA Kabupaten Gorontalo, Zascamelya Uno mengatakan, pihaknya akan melakukan pendampingan terhadap siswi yang jadi korban video guru dan murid yang viral. Hal itu dilakukan agar korban tidak mengalami trauma yang mendalam.

“Kita sudah melakukan pendampingan. Jelas (korban) trauma karena kasusnya sudah beredar, otomatis dia kan di bawah tekanan-tekanan. Kami dari PPA setelah ini akan asesmen dengan psikolog, memulihkan kembali keadaan psikologisnya,” ucap Zascamelya, dikutip Jumat (27/9/2024).

Selain itu, lanjutnya, pihaknya akan berupaya agar pendidikan korban masih tetap dilanjutkan. Apalagi saat ini siswi tersebut sudah di kelas 12 atau tingkat akhir di sekolahnya.

“Hak pendidikan korban yang utama, kita akan koordinasi ke pihak sekolah, tetap berupaya anak ini tetap mendapatkan pendidikan, karena sudah kelas 12, jangan sampai tak dapat ijazah,” ucapnya.

Dia pun menegaskan pihak sekolah tidak boleh mengeluarkan korban, “Tidak boleh, karena ini UU Perlindungan Anak, apapun keputusannya ini tetap hak anak,” tambahnya.

Zascamelya juga mengimbau agar masyarakat yang mempunyai video asusila tersebut untuk segera menghapus dan berhenti menyebarkan. Hal ini guna melindungi hak dan psikologis anak.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
