HOME NEWS NUSANTARA

Jasa Marga Catat Total Aset Rp133 Triliun pada Semester 1 2024, Meningkat 28,3% Sejak 2020

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |11:55 WIB
Jasa Marga Catat Total Aset Rp133 Triliun pada Semester 1 2024, Meningkat 28,3% Sejak 2020
Jasa Marga catat total aset Rp133 Triliun pada Semester 1 2024 (Foto: Dok Jasa Marga)
A
A
A

Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk., kembali menunjukan performa luar biasa dengan mencatat Total Aset pada semester 1 tahun 2024 sejumlah Rp133 triliun. Aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar 28,3% dari tahun 2020 yang sebesar Rp104 triliun atau rata-rata tumbuh 6,4% per tahun. Capaian ini menegaskan posisi Jasa Marga sebagai market leader pengelola infrastruktur jalan tol di Indonesia, serta komitmen Perseroan dalam mempertahankan pertumbuhan yang stabil di tengah tantangan ekonomi global.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, menyampaikan pertumbuhan aset Jasa Marga selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menandakan Perseroan terus berupaya untuk mengembangkan jaringan jalan tol di Indonesia sesuai Visi Misi Perseroan sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur jalan tol di Indonesia. Pertumbuhan aset yang stabil dari tahun ke tahun menunjukan kinerja keuangan yang konsisten dan mampu membiayai aktivitas bisnis Perseroan.

"Pergerakan aset Jasa Marga selama periode tahun 2020 sampai dengan semester 1 tahun 2024 dipengaruhi oleh akuisisi saham PT Lintas Marga Jawa (LMJ) oleh PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) sebagai bagian dari strategi bisnis dalam upaya meningkatkan portofolio Perseroan di Jalan Tol Trans Jawa serta dimulainya konstruksi jalan tol baru yakni Jalan Tol Japek II Selatan dan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen," ujar Lisye.

Pertumbuhan aset ini juga sejalan dengan pertumbuhan equity Perseroan dari Rp23,186 triliun di tahun 2020 menjadi Rp41,7 triliun di tahun 2024. Hal ini membuktikan kinerja positif Perseroan yang terus meningkat serta komitmen untuk mewujudkan visi perusahaan yang berkesinambungan.

Halaman:
1 2
      
