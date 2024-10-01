Kedubes Iran di Jakarta Kutuk Keras Pembunuhan Hassan Nasrallah, Tuntut Tanggung Jawab AS

Republik Islam Iran dengan tegas mengutuk tindakan agresif dan kriminal rezim Zionis dalam menyerang Lebanon Selatan dan pembunuhan Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah (Foto: iuvmarchive.org)

JAKARTA – Republik Islam Iran dengan tegas mengutuk tindakan agresif dan kriminal rezim Zionis dalam menyerang Lebanon Selatan dan pembunuhan Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah. Iran juga menuntut tanggung jawab Amerika Serikat (AS) yang dianggap sebagai sekutu kental Israel.

“Kami juga menegaskan tanggung jawab penuh dari pemerintah Amerika Serikat sebagai pendukung dan mitra dalam kejahatan internasional dan tindakan teroris rezim Zionis,” terang Kedutaan Besar Republik Islamn Iran di Jakarta, Indonesia dalam pernyataan pers.

“Kami menyerukan kepada negara-negara dan organisasi internasional untuk mengambil langkah politik, hukum, dan memberikan sanksi yang diperlukan terhadap rezim pemberontak dan penjajah yang haus darah ini,” lanjutnya.

Seperti diketahui, sebelas bulan setelah eskalasi serangan rezim Zionis Israel terhadap Gaza, yang menyebabkan pembunuhan perempuan dan anak-anak Palestina yang tertindas, pelanggaran terus berulang terhadap hukum kemanusiaan internasional, dan blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Rezim Israel dinilai melanggar Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dengan menyerang konsulat Republik Islam Iran di Damaskus, menodai kedaulatan nasional Republik Islam Iran, dan membunuh Syahid Ismail Haniyeh, Kepala Biro Politik Hamas, di Teheran.

Rezim teroris Israel kembali menunjukkan wajah jahatnya kepada dunia, kejahatan mereka adalah serangan roket ke daerah pemukiman di Lebanon Selatan dan pembunuhan Sayyed Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, pada 28 September 2024, dengan menggunakan bom bunker-buster seberat 5.000 pon yang diberikan oleh Amerika Serikat (AS).

Perintah pembunuhan ini dikeluarkan beberapa menit setelah pidato palsu yang disampaikan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri (PM) kejam dan penjahat dari rezim Zionis, pada sesi ke-79 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) di New York.