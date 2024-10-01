Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Perindo Dukung Paslon Nomor 1 Pilwali Malang, Wahyu Hidayat : Kita Harus Gaspol!

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |19:17 WIB
Perindo Dukung Paslon Nomor 1 Pilwali Malang, Wahyu Hidayat : Kita Harus Gaspol!
Perindo Malang
A
A
A

MALANG - Wahyu Hidayat, calon Wali Kota (Cawalkot) Malang yang didukung Partai Perindo mengapresiasi konsolidasi internal oleh  partai yang berlambang rajawali mengembangkan sayap itu. Wahyu menyatakan, konsolidasi ini menjadi pemanasan Partai Perindo Kota Malang ini.

"Pada malam hari ini saya merasa terhormat dan bangga bisa ketemu dengan ibu bapak sekalian, karena ini merupakan motor darı Partai Perindo Kota Malang, untuk segera memanaskan motornya," ucap Wahyu Hidayat, pada Senin malam (30/9/2024).

Menurutnya, para kader di tingkat bawah ini menjadi hal penting untuk pemenangan dirinya dan calon wakil wali kota Ali Muthohirin. Sebab saat ini waktu kampanye yang memang mepet hanya dua bulan saja, perlu kerjasama antar kader partai politik pendukung paslon nomor urut 1 pada Pilkada Kota Malang.

"Kita harus lari cepat, karena waktu kampanye kita ini sudah berkurang, dari dua bulan tentunya dan semakin sedikit dan dari 14 partai politik salah satunya Partai Perindo ini yang mendukung saya, dan mengusung saya tentunya harus sudah mulai," ungkap mantan Penjabat Wali Kota Malang ini.

Wahyu juga sejalan dengan pemikiran Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang Laily Fitriyah Liza Min Nelly, yang harus bergerak cepat dan memberikan apresiasi atas langkah - langkah kader partai politik yang dipimpin oleh Ketua Umum Angela Tanoesoedibjo ini.

"Kita apresiasi, karena dengan semangat yang cukup saja itu tidak akan cukup, kita harus lebih dari cukup. Jadi kalau tadi kelihatannya kalau belum disemangati oleh beliau harus tetap semangat,

 

Halaman:
1 2
      
