Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Syaharuddin Alrif Berharap Perindo Total Menangkan SAR-Kanaah di Pilbup Sidrap

Erwin Eka Pratama , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |15:24 WIB
Syaharuddin Alrif Berharap Perindo Total Menangkan SAR-Kanaah di Pilbup Sidrap
Perindo Sidrap
A
A
A

SIDRAP - Syaharuddin Alrif calon bupati Sidrap, bersukur dan berterima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan dukungan kepadanya.

Baginya, Partai Perindo merupakan partai yang memiliki basis struktural yang telah berkerja untuk masyarakat.

"Perindo memiliki basis struktural di Sidrap yang anggota dewannya dan pengurusnya sudah bekerja untuk rakyat. Harapan saya, Perindo bisa total mendukung pasangan nomor urut dua," katanya.

Diketahui, Partai Perindo di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan melakukan konsolidasi pemenangan untuk mendukung pasangan calon bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif dan Nur Kanaah.

Bersama ratusan kadernya, DPD Partai Perindo Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menggelar konsolidasi pemenangan menjelang Pilkada 2024.

Sementara itu, Ketua DPW Perindo Sulsel, Ramadan Sanusi mengaku partainya memberikan dukungan penuh untuk pasangan calon bupati Syaharuddin Alrif dan Nur Kanaah (SAR-Kanah) di Pilkada Sidrap karena dianggap mampu memajukan kesejahteraan rakyat, sesuai visi dan misi Partai Perindo.

"Alhamdulillah hari ini Perindo menggelar konsolidasi pemenangan Pilkada, kini jadi harga mati bagi kami bahwa Perindo mendukung pasangan SAR Kanaah nomor 2," katanya dalam konsolidasi di Sidrap, Selasa (1/10/2024).

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174687//partai_perindo-GhUt_large.jpg
HUT Ke-80 TNI, Sekjen Perindo Dorong Penguatan Kepemimpinan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897//perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173541//perindo-suPw_large.jpg
Partai Perindo Tunjuk Amandus Pigai Jadi Ketua DPW Perindo Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/340/3173413//partai_perindo-tTWn_large.jpg
Herti Sastra Perjuangkan BPJS hingga Kesejahteraan Guru Ngaji di Deli Serdang Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement