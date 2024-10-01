Syaharuddin Alrif Berharap Perindo Total Menangkan SAR-Kanaah di Pilbup Sidrap

SIDRAP - Syaharuddin Alrif calon bupati Sidrap, bersukur dan berterima kasih kepada Partai Perindo yang telah memberikan dukungan kepadanya.

Baginya, Partai Perindo merupakan partai yang memiliki basis struktural yang telah berkerja untuk masyarakat.

"Perindo memiliki basis struktural di Sidrap yang anggota dewannya dan pengurusnya sudah bekerja untuk rakyat. Harapan saya, Perindo bisa total mendukung pasangan nomor urut dua," katanya.

Diketahui, Partai Perindo di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan melakukan konsolidasi pemenangan untuk mendukung pasangan calon bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif dan Nur Kanaah.

Bersama ratusan kadernya, DPD Partai Perindo Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan menggelar konsolidasi pemenangan menjelang Pilkada 2024.

Sementara itu, Ketua DPW Perindo Sulsel, Ramadan Sanusi mengaku partainya memberikan dukungan penuh untuk pasangan calon bupati Syaharuddin Alrif dan Nur Kanaah (SAR-Kanah) di Pilkada Sidrap karena dianggap mampu memajukan kesejahteraan rakyat, sesuai visi dan misi Partai Perindo.

"Alhamdulillah hari ini Perindo menggelar konsolidasi pemenangan Pilkada, kini jadi harga mati bagi kami bahwa Perindo mendukung pasangan SAR Kanaah nomor 2," katanya dalam konsolidasi di Sidrap, Selasa (1/10/2024).

(Khafid Mardiyansyah)