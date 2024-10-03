Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas Razia Lapas Cikarang, Puluhan HP hingga Benda Tajam Disita

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |02:05 WIB
Petugas Razia Lapas Cikarang, Puluhan HP hingga Benda Tajam Disita
Petugas razia lapas Cikarang (foto: dok ist)
A
A
A

BEKASI - Lapas Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, menggelar razia di kamar hunian dan melakukan tes urine kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Selasa (1/10/2024) malam. Hasilnya petugas mengamankan berbagai jenis benda tajam berbahaya.

"Kegiatan ini merupakan implementasi dari tiga kunci pemasyarakatan maju, yaitu deteksi dini, cegah peredaran narkoba, dan sinergi dengan APH," kata Plh, Kalapas Kelas IIA Cikarang Yusuf Priyo Widodo, Rabu (2/9/2024).

Yusuf mengatakan razia ini digelar sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.5-UM. Tentang laporan pelaksanaan penggeledahan kamar dan tes urine bagi narapidana, tahanan, dan anak binaan di Lapas, Rutan, dan BNK Bekasi bersama APH.

"Kegiatan ini kami laksanakan juga sebagai bentuk deteksi dini," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement