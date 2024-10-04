Survei Indikator: 65% Warga Nilai Transportasi Umum di Era Jokowi Baik

JAKARTA - Sebanyak 65% warga menilai baik terkait dengan transportasi umum dan perhubungan di era Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut sebagaimana hasil survei dari Lembaga Indikator yang dilakukan sejak periode 30 Agustus sampai 6 September 2024.

Adapun, jumlah responden sebanyak 1.200 orang dan tambahan sampel di wilayah Jabodetabek sebanyak 400. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Responden diwawancara secara tatap muka.

Kemudian, margin of error sekitar ±2,8% dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasilnya, sangat baik 5,9%, baik 59,1%, sedang: 26,4%, buruk: 6,2%, sangat buruk: 0,6%z tidak tahu atau tidak jawab: 1,8%.

"Secara general, mayoritas publik menilai kondisi transportasi umum di negara kita baik atau sangat baik, 65 persen," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Kamis (3/10/2024).