Palak Pedagang Pasar Asem, 2 Preman Ditangkap

BOGOR - Polisi menangkap dua pria yang melakukan pungutan liar (pungli) kepada pedagang di Pasar Asem, Bogor Tengah, Kota Bogor. Keduanya melakukan aksi tersebut dengan dalih keamanan.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan, kedua pria itu berhasil diamankan sekira pukul 05.20 WIB pagi tadi. Masing-masing pelaku yakni berinisial AJ (41) dan AR (42).

"Telah diamankan oleh personel Polsek Bogor Tengah, AJ dan AR yang diduga melakukan pungli kepada para PKL di Pasar Asem," kata Bismo dalam keterangannya, Kamis (3/10/2024).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku mengutip perhari dari pedagang untuk alasan keamanan mulai pukul 05.00 WIB-pukul 06.00 WIB. Mereka mengutip Rp 5.000 perhari dan dalam sehari dapat mengumpulkan sekitar Rp 400 ribu.

"Di mana, Rp 300.000 disetorkan kepada seseorang bernama J," jelasnya.