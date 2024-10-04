Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Selebgram Cantik Anastasia Noor Dianiaya, Dipukul saat Hamil hingga Dijambak Rambutnya

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |19:05 WIB
Kronologi Selebgram Cantik Anastasia Noor Dianiaya, Dipukul saat Hamil hingga Dijambak Rambutnya
Selebgram Anastasia Noor Widiastuti/ist
A
A
A

LAMPUNG – Selebgram cantik, Anastasia Noor Widiastuti dianiaya suami didepan anaknya. Peristiwa tersebut dialami selebgram Lampung itu di Jalan Mata Intan, Tanjung Karang Barat.

Kuasa Hukum korban, Muhammad Randy Pratama mengatakan, peristiwa itu dialami kliennya pada Rabu (2/10) saat bertemu anaknya.

"Jadi klien kami ini ketika menemui anaknya, anak laki-lakinya sedang ingin dipangku atau dipotong kukunya, tiba-tiba saudara Aditya Prayogi (suami korban) ini datang memukul dan menjambak rambutnya," ujar Randy, Jumat (4/10/2024).

Randy menuturkan, kekerasan tersebut bukan pertama kali dialami korban. Menurut dia, saat korban hamil usia kandungan 7 bulan, terlapor AP pernah memukul korban.

"Dulu juga pernah ada beberapa kali dialami klien kami kekerasan, yang mana ketika klien kami hamil usia kandungan 7 bulan mengalami pemukulan dan banyak bukti yang diberikan klien kami sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh saudara Aditya Prayogi," ungkapnya.

Randy mengungkapkan, korban dan terlapor masih berstatus suami istri dan masih menunggu putusan pengadilan agama. Dia menambahkan, kondisi korban saat ini masih drop dan dalam masa pemulihan usai KDRT.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/33/3173019//pratama_arhan-ofN1_large.jpg
Pratama Arhan Foto Mesra dengan Selebgram Putri Azzralea, Netizen Duga Hanya Editan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3163928//kairissta_chaniago-WEx9_large.JPG
Selebgram Cantik Kairissta Chaniago Meninggal Dunia saat Liburan di Ujung Kulon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/33/3097984//cut_intan_nabila-inMQ_large.jpg
5 Selebgram Jadi Korban KDRT, Ada yang Digebuki Usai Pergoki Chat Mesra Suami dengan Pria Lain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement