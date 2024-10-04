Kronologi Selebgram Cantik Anastasia Noor Dianiaya, Dipukul saat Hamil hingga Dijambak Rambutnya

LAMPUNG – Selebgram cantik, Anastasia Noor Widiastuti dianiaya suami didepan anaknya. Peristiwa tersebut dialami selebgram Lampung itu di Jalan Mata Intan, Tanjung Karang Barat.

Kuasa Hukum korban, Muhammad Randy Pratama mengatakan, peristiwa itu dialami kliennya pada Rabu (2/10) saat bertemu anaknya.

"Jadi klien kami ini ketika menemui anaknya, anak laki-lakinya sedang ingin dipangku atau dipotong kukunya, tiba-tiba saudara Aditya Prayogi (suami korban) ini datang memukul dan menjambak rambutnya," ujar Randy, Jumat (4/10/2024).

Randy menuturkan, kekerasan tersebut bukan pertama kali dialami korban. Menurut dia, saat korban hamil usia kandungan 7 bulan, terlapor AP pernah memukul korban.

"Dulu juga pernah ada beberapa kali dialami klien kami kekerasan, yang mana ketika klien kami hamil usia kandungan 7 bulan mengalami pemukulan dan banyak bukti yang diberikan klien kami sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh saudara Aditya Prayogi," ungkapnya.

Randy mengungkapkan, korban dan terlapor masih berstatus suami istri dan masih menunggu putusan pengadilan agama. Dia menambahkan, kondisi korban saat ini masih drop dan dalam masa pemulihan usai KDRT.