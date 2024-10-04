Pria Paruh Baya Ambruk Dibacok OTK saat Naik Motor

BANDUNG - Iwa Kartiwa (50) warga Cileunyi, menjadi korban pembacokan oleh tiga orang tak dikenal (OTK) saat tengan mengendarai motor bersama istrinya.

Kejadian pembacokan ini pun terjadi pada Kamis 3 Oktober 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Ciguruwik, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Kapolsek Cileunyi, Kompol Rizal Adam membenarkan adanya peristiwa tersebut.

"Adanya dugaan penganiayaan oleh OTK hingga korban mengalami luka dibagian tangan," ujar Rizal saat dikonfirmasi.

Menurut Rizal, pelaku yang berjumlah tiga orang mengendarai sepeda motor matic hitam itu tiba-tiba menyerang korban saat mereka berpapasan di jalan.

"Jadi korban saat itu sedang berboncengan dengan istrinya. Kemudian berpapasan dengan tiga pelaku berbonceng. Nah tiba-tiba pelaku yang duduk ditengah langsung saja membacok bagian tangan kanan korban," jelasnya.