HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bikin Resah! Geng Motor di Bogor Asal Bacok Pengendara di Jalan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |02:00 WIB
Bikin Resah! Geng Motor di Bogor Asal Bacok Pengendara di Jalan
Illustrasi Geng Motor (foto: Okezone)
BOGOR - Dua pemuda berinisial R (22) dan G (23) menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal di wilayah Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kapolsek Cibungbulang, Kompol Heri Hermawan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Senin 23 September 2024 malam. Awalnya, kedua korban berboncengan motor pulang dari menonton bioskop.

"Pukul 20.00 WIB korban pergi berkunjung Ke rumah temannya di Leuwikolot menggunakan motor milik G," kata Heri dalam keterangannya, Selasa (24/9/2024).

 

