Gegara Bacok Orang, ODGJ di NTT Tewas Ditebas Ayah Kandungnya

FLORES TIMUR - Seorang pria dengan gangguan jiwa (ODGJ), berinisial LLT (40) tewas ditebas ayah kandungnya di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sang ayah kalap melihat anaknya itu menganiaya warga dengan senjata tajam hingga tewas.

LLT terpergok menyerang sesama warga, Hilarius Talar (49), di Desa Adabang, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT, pada Minggu 29 September 2024.

Kapolres Flores Timur, AKBP I Nyoman Putra Sandita mengungkapkan, peristiwa bermula saat LLT masuk ke dalam rumah korban sambil membawa sebilah parang.

Pada saat itu korban sedang asyik bercerita-cerita dengan dua orang lainnya, PL (20) dan RE (12). Pria ODGJ tersebut tiba-tiba mendekat dan langsung menyerang korban.

"Saat mendekati korban dan para saksi (PL dan RE), pelaku langsung mengayunkan parang ke arah kepala korban, namun (korban) sempat tangkis dengan kedua tangannya," ungkap AKBP Sandita, Selasa (1/10/2024).