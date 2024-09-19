Dipukuli ODGJ, Emak-Emak Terluka Parah di Sulbar

MAMASA - Seorang ibu rumah tangga (IRT) inisial J (36) di Desa Osango, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengalami luka parah usai dianiaya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Korban dianiaya pada bagian kepala berulang kali oleh ODGJ tersebut dengan menggunakan tangannya. Korban terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan medis lantaran mengalami luka serius.

Sementara ODGJ tersebut langsung diamankan pihak kepolisian setempat guna menghindari adanya korban serupa.

Kanit Pidum Polres Mamasa, Ipda Jhon Frangklin mengatakan, saat ini ODGJ tersebut berada di posko Reskrim Polres Mamasa. Rencananya akan diserahkan ke keluarga dan dinas terkait untuk dilakukan penanganan dan pengobatan.

Dengan kejadian ini, diimbau semua warga menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menangani individu dengan gangguan jiwa.



(Arief Setyadi )