INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Gangguan Jiwa, Pria Ini Bacoki 13 Warga hingga Terkapar

Didin Jalaludin , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |07:10 WIB
Diduga Gangguan Jiwa, Pria Ini Bacoki 13 Warga hingga Terkapar
ODGJ bacoki sejumlah warga (foto: freepik)
A
A
A

PURWAKARTA – Seorang pria yang diduga mengalami gangguan jiwa mengamuk dan membacok sedikitnya 13 warga menggunakan golok di Desa Ciramahilir, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Minggu (16/11/2025) sore.

Dari 13 korban tersebut, lima di antaranya mengalami luka berat dan harus mendapat penanganan khusus di rumah sakit.

Seluruh korban merupakan warga setempat, mulai dari anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia (lansia). Mereka rata-rata mengalami luka bacok akibat golok yang dibawa pelaku, yang diketahui bernama Deni Supriyani (29). Para korban dilarikan ke Puskesmas Maniis dan RSUD Bayu Asih Purwakarta.

"Siapa saja yang dia (pelaku) lihat, dia kejar. Termasuk ayah saya. Saat itu ayah saya sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Berpapasan dengan dia, tiba-tiba saja dipukul dan dibacok dengan golok. Untung ada warga yang menolong, tapi warga yang menolong juga ikut dikejar dan akhirnya menjadi korban," kata Nurul (30), keluarga korban, saat ditemui di RSUD Bayu Asih Purwakarta.

Selain ayah Nurul, beberapa warga lain juga menjadi korban, termasuk anak-anak yang turut dibacok. Pelaku mengejar siapa pun yang ditemuinya di jalan. Bahkan pengendara motor yang berpapasan dengan pelaku juga ikut dibacok.

"Pelaku memang sudah lama mengalami gangguan jiwa dan sering mengamuk. Tetapi kejadian seperti ini baru terjadi sekarang. Kalau pun mengamuk, tidak pernah sampai separah ini," tambah warga lainnya.

(Awaludin)

      
