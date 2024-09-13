ODGJ di Banyuwangi Tewas Dianiaya, Tangan dan Kaki Terikat

BANYUWANGI - Seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ditemukan tewas mengenaskan bersimbah darah, dengan kondisi tangan dan kaki terikat di areal TPU, diduga ODGJ ini tewas dibunuh oleh sesama ODGJ menggunakan benda keras.

Samian (60) warga Banyuwangi, ditemukan bersimbah darah dengan kondisi tangan dan kaki terikat di areal TPU Desa Curah Kalak Kecamatan Jangkar. Selain itu, bajunya juga tersingkap oleh warga sekitar jasadnya ditutupi menggunakan kardus air mineral, korban diduga dibunuh oleh sesama ODGJ bernama Saipul Rizal (25) warga Banyuwangi.

Tidak ada yang tahu pasti kronologis kejadian ini, warga hanya melihat pelaku melarikan diri usai melakukan aksinya, warga kemudian mengejar dan berhasil menangkap pelaku di areal persawahan tak jauh dari Lokasi.

“Pelaku sudah kami amankan. Masih menyelidiki kasus ini dengan melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata,” kata Kapolsek Jangkar, AKP Agus, Kamis (12/9/2024).



(Awaludin)