HOME NEWS NUSANTARA

Tim Gabungan Temukan Dua Korban Pesawat ATR 42-500 di Tebing Curam

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |11:59 WIB
Tim Gabungan Temukan Dua Korban Pesawat ATR 42-500 di Tebing Curam
Tim Gabungan Temukan Dua Korban Pesawat ATR 42-500 (foto: dok ist)
JAKARTA – Tim gabungan yang terdiri dari unsur TNI dan Basarnas telah menemukan jenazah dua korban jatuhnya pesawat ATR 42-500 di Gunung Bulusaraung, Pangkep, Sulawesi Selatan, pada Sabtu 17 Januari 2026.

Hal ini diungkapkan Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, di Pangdam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/1/2026).

Berdasarkan laporan Pangdam XIV Hasanudin Sulawesi Selatan, Mayjen TNI Bangun Nawoko, jumlah korban yang ditemukan mencapai dua orang.

"Barusan Pangdam melaporkan ke saya, sudah dua jenazah ditemukan oleh tim yang terdiri dari TNI dan SAR," kata Jenderal Agus Subiyanto.

Ia menegaskan, pihaknya bersama Basarnas akan terus melakukan pencarian terhadap sembilan korban lainnya yang belum ditemukan.

“Dan kita akan terus mencari korban yang belum ditemukan,” tegasnya.

 

