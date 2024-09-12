Geger! Warga di Lampung Utara Temukan Mayat Bayi di Aliran Anak Sungai

LAMPUNG UTARA - Warga Desa Tulung Balak Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara digegerkan adanya penemuan mayat bayi di saluran anak sungai, Rabu (11/9/2024) kemarin.

Kasi Humas Polres Lampung Utara, Iptu Budiarto mengatakan, mayat bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan sekitar pukul 12.30 WIB.

"Benar, Polsek Tanjung Raja telah mengevakuasi penemuan mayat bayi berjenis kelamin perempuan di saluran anak sungai," ujar Budiarto saat dikonfirmasi, Kamis (12/9).

Budiarto menambahkan, saat ditemukan mayat bayi tersebut dalam keadaan tersangkut di aliran sungai dengan kondisi tali pusar masih menempel.

"Selain itu, kondisi mayat sudah membusuk akan tetapi organ tubuh masih utuh, diperkirakan sudah meninggal kurang lebih tiga hari," ucapnya

Menurut Budi, mayat bayi tersebut sudah di evakuasi ke Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Tanjung Raja untuk di lakukan identifikasi lebih lanjut.

"Saat ini penyelidikan masih terus dilakukan, untuk mengetahui secara jelas motif maupun pelaku diduga membuang bayi tersebut," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)