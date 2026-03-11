Polisi Pastikan Aktivis Ermanto Usman Dibunuh Perampok Bukan karena Kritik Korupsi

JAKARTA - Polisi memastikan kasus meninggalnya pensiunan karyawan Jakarta International Container Terminal (JICT), Ermanto Usman (65), murni aksi pencurian dan pembunuhan.

Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin, menegaskan kasus ini tidak ada kaitannya dengan isu yang beredar di media sosial terkait kasus korupsi yang diungkap Ermanto.

“Apakah ada kaitan dengan sebagaimana di media sosial yang sedang ramai disampaikan, bahwa korban sedang gencar mengungkap ada dugaan-dugaan penyalahgunaan di satu tempat kerja sebelum korban itu meninggal. Dari fakta-fakta yang diperoleh, kami tidak menemukan ke arah sana," kata Iman, Rabu (11/3/2026).

"Tapi memang murni tindak pidana pencurian dan tindak pidana pembunuhan yang mengikuti atau menyertai tindakan pencurian yang dilakukan oleh tersangka," sambungnya.

Iman menerangkan, dalam aksinya tersangka Sudirman alias Yuda menargetkan korbannya secara acak. Saat itu, Sudirman memilih rumah Ermanto karena dianggap paling besar di lingkungan tersebut.