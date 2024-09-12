Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mayat Pria Tanpa Busana Ditemukan Mengambang di Tumpukan Sampah Sungai Cipadaulun

Agi Ilman , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |14:00 WIB
Mayat Pria Tanpa Busana Ditemukan Mengambang di Tumpukan Sampah Sungai Cipadaulun
Mayat pria ditemukan mengambang di sungai. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

BANDUNG - Mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di tumpukan sampah di Sungai Cipadaulun, Kampung Warusatangkal, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Kamis (12/9/2024) pagi. Jenazah korban sudah ke FRumah Sakit Sartika Asih.

Kapolsek Majalaya, Kompol Aep Suhendi membenarkan penemuan mayat pria tanpa busana tersebut pada pukul 09.00 WIB."Iya betul ditemukan tanpa busana mayat pria tanpa identitas di dekat tumpukan sampah sungai Cipadaulun," ujarnya saat dikonfirmasi.

Aep menjelaskan, awal mula penemuan mayat pria itu pertama kali diketahui oleh dua orang pegawai salah satu perusahaan saat sedang membersihkan sampah. Kemudian, kedua pegawai tersebut kaget menemukan sosok mayat pria tanpa identitas dan langsung melaporkan ke secuirty perusahan.

"Jadi pada saat mereka akan membersihkan sampah di belakang perusahannya ditemukan sosok mayat laki-laki tanpa identitas tersangkut bersama tumpukan sampah di kolong jembatan sungai Cipadaulun. Kemudian saksi tersebut melaporkan kepada sekuriti perusahaan dan pihak perusahaan melaporkan kepada pihak kepolisian," jelasnya.

Aep menambahkan, pihaknya bersama piket gabungan turun ke TKP dan kemudian menghubung Inafis Polresta Bandung guna penyelidikan lebih lanjut.

"Dari hasil pemeriksaan Inafis Polresta Bandung bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan bisa disimpulkan bahwa meninggal karena terbawa arus air," ungkapnya.
 

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185598//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-mSYD_large.jpg
Polisi Sebut Ayah Tiri Alvaro Bunuh Diri di Ruang Konseling Polres Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185589//tugimin_kakek_alvaro_kiano-QZp6_large.jpg
Keluarga Ungkap Motif Dendam di Balik Tewasnya Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185554//mayat-x5tJ_large.jpg
Firasat Ibu Alvaro, Mimpi Buruk Sebelum Putranya Ditemukan Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185543//sayem_nenek_dari_alvaro_kiano-XgVA_large.jpg
Nenek Bongkar Alibi Terduga Pelaku Pembunuhan Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185512//ketua_komnas_pa_dki_jakarta_cornelia_agatha_di_rumah_duka_alvaro_kiano-EAun_large.JPG
Komnas PA Datangi Rumah Duka Alvaro Kiano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185499//polisi_saat_evakuasi_jasad_alvaro_di_bantaran_kali_cilalay-p8dm_large.jpg
Detik-Detik Warga Tenjo Temukan Jasad Alvaro di Bantaran Kali Cilalay
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement