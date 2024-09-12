Mayat Pria Tanpa Busana Ditemukan Mengambang di Tumpukan Sampah Sungai Cipadaulun

BANDUNG - Mayat pria tanpa identitas ditemukan mengambang di tumpukan sampah di Sungai Cipadaulun, Kampung Warusatangkal, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Kamis (12/9/2024) pagi. Jenazah korban sudah ke FRumah Sakit Sartika Asih.

Kapolsek Majalaya, Kompol Aep Suhendi membenarkan penemuan mayat pria tanpa busana tersebut pada pukul 09.00 WIB."Iya betul ditemukan tanpa busana mayat pria tanpa identitas di dekat tumpukan sampah sungai Cipadaulun," ujarnya saat dikonfirmasi.



Aep menjelaskan, awal mula penemuan mayat pria itu pertama kali diketahui oleh dua orang pegawai salah satu perusahaan saat sedang membersihkan sampah. Kemudian, kedua pegawai tersebut kaget menemukan sosok mayat pria tanpa identitas dan langsung melaporkan ke secuirty perusahan.



"Jadi pada saat mereka akan membersihkan sampah di belakang perusahannya ditemukan sosok mayat laki-laki tanpa identitas tersangkut bersama tumpukan sampah di kolong jembatan sungai Cipadaulun. Kemudian saksi tersebut melaporkan kepada sekuriti perusahaan dan pihak perusahaan melaporkan kepada pihak kepolisian," jelasnya.



Aep menambahkan, pihaknya bersama piket gabungan turun ke TKP dan kemudian menghubung Inafis Polresta Bandung guna penyelidikan lebih lanjut.



"Dari hasil pemeriksaan Inafis Polresta Bandung bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan bisa disimpulkan bahwa meninggal karena terbawa arus air," ungkapnya.



(Qur'anul Hidayat)