Polisi Temukan Bekas Jeratan Ikat Pinggang pada Jasad Pria di TPU Bekasi

JAKARTA – Polisi mengungkap adanya luka bekas jeratan ikat pinggang pada jasad pria yang ditemukan tewas di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Jawa Barat.

“Di tubuh korban terdapat bekas jeratan ikat pinggang,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu saat dikonfirmasi, Selasa (13/1/2026).

Polisi telah melakukan autopsi guna mendalami penyebab kematian korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban diduga kuat merupakan korban tindak pidana pembunuhan.

“Sudah dilakukan autopsi. Penanganan awal dilakukan oleh Polsek Bekasi Barat, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan bersama Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polsek,” ujarnya.

Sebelumnya, sesosok mayat pria ditemukan tewas di TPU Jalan KH Noer Ali, Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu, 11 Januari 2026, sekitar pukul 15.00 WIB. Penemuan tersebut menggegerkan warga sekitar.

“Iya, benar,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto saat dikonfirmasi iNews Media Group, Selasa (13/1/2026).