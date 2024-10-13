Advertisement
Kapal Selam Nuklirnya Tenggelam, Kekuatan Angkatan Laut China Jadi Sorotan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |13:39 WIB
Kapal Selam Nuklirnya Tenggelam, Kekuatan Angkatan Laut China Jadi Sorotan
Kapal selam bertenaga nuklir China Type-094A Jin Class. (Foto: Reuters)
HONG KONG – Laporan mengenai tenggelamnya sebuah kapal selam nuklir China yang sedang dibangun baru-baru ini menjadi sorotan. Kapal selam tersebut diduga tenggelam antara Mei dan Juni 2024 di di galangan kapal Shuangliu di Wuhan, namun disebut bahwa insiden ini dirahasiakan oleh pihak berwenang.

Dilansir Hong Kong Post, Minggu, (13/10/2024) kapal yang tenggelam tersebut adalah kapal selam nuklir kelas Zhou terbaru yang sedang dibangun. Tenggelamnya kapal selam ini terungkap melalui analisis data citra satelit yang dikumpulkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS).

Para ahli mengatakan bahwa tenggelamnya kapal ini menjadi kerugian besar bagi angkatan laut China dan mengungkap sisi lemah angkatan laut negara tersebut.

Sebuah laporan Associated Press (AP) mengatakan bahwa mantan perwira kapal selam Angkatan Laut AS dan sekarang analis di Pusat Keamanan Amerika Baru, Thomas Shugart, adalah orang pertama yang menyadari insiden yang melibatkan kapal selam nuklir China di bulan Juli.

Citra satelit menunjukkan apa yang tampak seperti kapal selam yang berlabuh di galangan kapal China. Sebuah gambar yang diambil pada 15 Juni memperlihatkan kapal selam itu tenggelam seluruhnya atau sebagian di bawah permukaan sungai, dengan peralatan penyelamat dan derek mengelilinginya. Petugas di galangan berusaha mencegah kebocoran minyak atau kebocoran lainnya dari kapal.

Sebuah gambar satelit yang diambil pada 25 Agustus memperlihatkan kapal selam itu kembali ke dermaga yang sama. Masih belum jelas apakah kapal selam yang tenggelam itu telah diisi bahan bakar nuklir atau apakah reaktornya sedang beroperasi saat kejadian.

Otoritas China merahasiakan kecelakaan yang melibatkan kapal selam mereka. Itulah sebabnya Observer Research Foundation (ORF) telah memberi judul laporan tentang kecelakaan lain yang melibatkan kapal selam China yang jauh lebih serius daripada peristiwa terbaru sebagai "Kasus aneh PLAN 093-147.” PLAN adalah singkatan dari Tentara Pembebasan Rakyat – Angkatan Laut China.

Kapal selam kelas Shang tenggelam di Laut Kuning pada 21 Agustus tahun lalu, menewaskan semua 55 awaknya. Di antara mereka terdapat 22 perwira, tujuh kadet perwira, sembilan perwira rendahan, dan 17 pelaut. Rinciannya samar, karena China belum mengakui kecelakaan tersebut.

Penyelidikan Internal

Ada laporan yang saling bertentangan tentang penyebab kecelakaan; cukup wajar karena upaya otoritas China untuk menyembunyikannya. Laporan di beberapa media Inggris mengatakan kapal selam itu telah terjerat rantai dan perangkap jangkarnya sendiri yang telah dipasang untuk menangkap kapal-kapal Barat yang mengintai di lepas pantai China di Laut Kuning.

 

