Syahroni Menghilang Misterius Tiga Hari Tanpa Jejak di Hutan

LABURA - Syahroni Munthe (37), seorang pekerja di salah satu perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, ditemukan selamat dengan kondisi lemas di areal hutan yang tak jauh dari rumahnya di Aek Baringin, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Labura, Sumatera Utara.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Klas A-Medan, Mustari, mengatakan Syahroni ditemukan sekitar pukul 19.30 WIB di lokasi yang berjarak sekira 4 kilometer dari lokasi pertama kali ia dilaporkan hilang.

"Korban saat ini sudah kita evakuasi dan telah kita serahkan kepada keluarganya. Saat ditemukan korban dalam keadaan lemas," kata Mustari, Minggu (13/10/2024).

Mustari menjelaskan jika Syahroni pada Rabu, 9 Oktober 2024 sekitar pukul 8 pagi, berangkat dari rumah untuk bekerja menjaga Pos Palang sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak jauh dari tempat tinggal korban.

Berdasarkan informasi yang diterima bahwa saat itu korban sedang mengalami stroke ringan namun tetap memaksakan diri untuk bekerja.

Setelah sore hari korban tak kunjung kembali ke rumahnya. Keluarga dan warga sekitar melakukan pencarian hingga pagi hari nya namun Syahroni tak kunjung ditemukan.