Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Syahroni Menghilang Misterius Tiga Hari Tanpa Jejak di Hutan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 13 Oktober 2024 |14:12 WIB
Syahroni Menghilang Misterius Tiga Hari Tanpa Jejak di Hutan
Syahroni Menghilang di Hutan/Tim SAR
A
A
A

LABURA - Syahroni Munthe (37), seorang pekerja di salah satu perkebunan  kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura), Sumatera Utara, ditemukan selamat dengan kondisi lemas di areal hutan yang tak jauh dari rumahnya di Aek Baringin, Kelurahan Bandar Durian, Kecamatan Aek Natas, Labura, Sumatera Utara.

Kepala Kantor Pencarian dan  Pertolongan Klas A-Medan, Mustari, mengatakan Syahroni ditemukan sekitar pukul 19.30 WIB di lokasi yang berjarak sekira 4 kilometer dari lokasi pertama kali ia dilaporkan hilang.

"Korban saat ini sudah kita evakuasi dan telah kita serahkan kepada keluarganya. Saat ditemukan korban dalam keadaan lemas," kata Mustari, Minggu (13/10/2024).

Mustari menjelaskan jika Syahroni pada Rabu, 9 Oktober 2024 sekitar pukul 8 pagi, berangkat dari rumah untuk bekerja menjaga Pos Palang sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak jauh dari tempat tinggal korban.

Berdasarkan informasi yang diterima bahwa saat itu korban sedang mengalami stroke ringan namun tetap memaksakan diri untuk bekerja.

Setelah sore hari korban tak kunjung kembali ke rumahnya. Keluarga dan warga sekitar melakukan pencarian hingga pagi hari nya namun Syahroni tak kunjung ditemukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/338/3171022/orang_hilang-5aYN_large.jpg
Eko-Bima Ditemukan Usai Dikabarkan Hilang Pascademo, Ini Kata Lemkapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170890/orang_hilang-A7WP_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Polisi Pastikan Kondisi Eko-Bima Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170568/trunoyudo-TdxL_large.jpg
Polisi Buka Suara Soal Orang Hilang Pasca Demo Ricuh Akhir Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170554/yusril-FUaA_large.jpg
Yusril Sebut Bima Permana Putra, Orang Hilang yang Dilaporkan KontraS Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/337/3168195/orang_hilang-CVPS_large.jpg
KontraS Terima Laporan 10 Orang Hilang, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/519/3145947/kusnadi-fqkn_large.jpg
Sempat Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Ternyata Pergi Berobat ke Madura
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement