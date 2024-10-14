Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Bitung Sulawesi Utara

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 3,1 mengguncang Timur Laut Bitung, Sulawesi Utara (Sulut).

Dilansir dari akun media sosial X Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa terjadi pada Senin 14 Oktober 2024, pukul 00.50 WIB.

"Gempa Mag:3.1, 14-Oct-2024 00:50:43WIB, Lok:1.69LU, 126.33BT (137 km TimurLaut BITUNG-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis akun resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tututpnya.

(Puteranegara Batubara)