HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Bitung Sulawesi Utara

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |05:46 WIB
Gempa Magnitudo 3,1 Guncang Bitung Sulawesi Utara
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 3,1 mengguncang Timur Laut Bitung, Sulawesi Utara (Sulut). 

Dilansir dari akun media sosial X Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) gempa terjadi pada Senin 14 Oktober 2024, pukul 00.50 WIB. 

"Gempa Mag:3.1, 14-Oct-2024 00:50:43WIB, Lok:1.69LU, 126.33BT (137 km TimurLaut BITUNG-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," tulis akun resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tututpnya.

(Puteranegara Batubara)

      
