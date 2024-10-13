Gempa M5,8 Guncang Banda Aceh!

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 5,8 mengguncang Banda Aceh, Minggu (13/10/2024).

"Gempa (UPDATE) Mag:5.8, 13-Okt-24 14:01:34 WIB, Lok:5.48 LU, 93.87 BT (Pusat gempa berada di laut 161 km baratdaya Banda Aceh)," tulis petugas Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), seperti dikutip dari akun X-nya.

Kedalaman gempa tersebut berada di 10 Km dirasakan (MMI) III-IV Banda Aceh, III-IV Aceh Besar, III Sabang, III Pidie.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.



(Angkasa Yudhistira)