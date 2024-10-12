Gempa M4,1 Guncang Bolaang Mongondow Utara Malam Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi dengan kekuatan 4,1 magnitudo mengguncang wilayah Boroko, Bolaang Mongondow Utara, Sulawesi Utara (Sulut).

"Mag:4.1, 12-Oct-2024 20:13:08WIB, Lok:3.36LU, 122.98BT (273 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT), Kedalaman:521 Km," cuit laman X @infoBMKG dikutip, Sabtu (12/10/2024) malam.

BMKG menekankan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Belum diketahui dampak gempa bumi yang dihasilkan di wilayah tersebut.

(Qur'anul Hidayat)