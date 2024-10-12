Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M4,9 Guncang Bengkulu, Dirasakan Cukup Kuat

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |09:11 WIB
Gempa M4,9 Guncang Bengkulu, Dirasakan Cukup Kuat
Ilustrasi Gempa. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,9 mengguncang Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, Sabtu (12/10/2024). Gempa tersebut terjadi pukul 08.37 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di laut, tepatnya 92 kilometer km barat laut Enggano. Kedalaman gempa berada di 58 km.

Gempa tersebut dilaporkan dirasakan cukup kuat dengan skala MMI III di Enggano dan skala MMI II-III di Kota Bengkulu. Belum diketahui dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. 

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.9, 12-Okt-24 08:37:40 WIB, Lok:4.60 LS, 101.89 BT (Pusat gempa berada di laut 92 km barat laut Enggano), Kedlmn:58 Km Dirasakan (MMI) III Enggano, II - III Kota Bengkulu #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/18/3159188/tsunami_hawaii-oeNn_large.jpg
Tsunami Terjang Hawaii, Seluruh Pelabuhan Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/340/3142506/gempa_bumi-sHl4_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buton Sultra, BMKG: Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/340/3138549/ilustrasi_gempa_bumi-GBqa_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Buol Sulteng, Berpusat di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/337/3138322/ilustrasi_gempa_bumi-rBi7_large.jpg
Gempa M5,3 Mengguncang Padang Sidempuan, Begini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137841/ilustrasi_gempa_bumi-mlBP_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, BMKG: Jenis Dangkal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137828/ilustrasi_gempa_bumi-cjlL_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Konawe, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement