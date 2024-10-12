Gempa M4,9 Guncang Bengkulu, Dirasakan Cukup Kuat

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,9 mengguncang Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, Sabtu (12/10/2024). Gempa tersebut terjadi pukul 08.37 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di laut, tepatnya 92 kilometer km barat laut Enggano. Kedalaman gempa berada di 58 km.

Gempa tersebut dilaporkan dirasakan cukup kuat dengan skala MMI III di Enggano dan skala MMI II-III di Kota Bengkulu. Belum diketahui dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.9, 12-Okt-24 08:37:40 WIB, Lok:4.60 LS, 101.89 BT (Pusat gempa berada di laut 92 km barat laut Enggano), Kedlmn:58 Km Dirasakan (MMI) III Enggano, II - III Kota Bengkulu #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

(Puteranegara Batubara)