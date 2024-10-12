Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M5,1 Guncang Bolaang Mongondow Timur, Tidak Berpotensi Tsunami

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Sabtu, 12 Oktober 2024 |08:33 WIB
Gempa M5,1 Guncang Bolaang Mongondow Timur, Tidak Berpotensi Tsunami
Ilustrasi Gempa Bumi. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,1 mengguncang Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (12/10/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 08.11 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di 128 kilometer (km) Tenggara Kecamatan Tutuyan, Boltim, Sulut. Adapun, kedalaman gempa berada di 10 km.

"#Gempa Mag:5.1, 12-Okt-24 08:11:55 WIB, Lok:0.26 LS,125.16 BT (128 km Tenggara TUTUYAN-BOLTIM-SULUT), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," dikutip dari akun X @infoBMKG.

BMKG memastikan gempa yang berpusat di laut tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Namun, warga di daerah Boltim diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

(Puteranegara Batubara)

      
