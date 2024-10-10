Gempa Besar M5,5 Pulau Doi Malut, Begini Analisis BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,5 mengguncang Pulau Doi, Maluku Utara (Malut), Kamis 10 Oktober 2024 pukul 14.22.47 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan M5,4. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,96° LU; 127,13° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 80 Km arah Barat Daya Pulau Doi, Maluku Utara pada kedalaman 91 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas intraslab lempeng Laut Maluku.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik (oblique thrust fault)," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Berdasarkan analisis hasil pengukuran percepatan tanah dan pemodelan peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Loloda dan Ibu, Halmahera Barat dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).