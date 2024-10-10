Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Besar M5,5 Pulau Doi Malut, Begini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |18:21 WIB
Gempa Besar M5,5 Pulau Doi Malut, Begini Analisis BMKG
Foto: BMKG
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa dengan kekuatan M5,5 mengguncang Pulau Doi, Maluku Utara (Malut), Kamis 10 Oktober 2024 pukul 14.22.47 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan M5,4. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,96° LU; 127,13° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 80 Km arah Barat Daya Pulau Doi, Maluku Utara pada kedalaman 91 km.

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktivitas intraslab lempeng Laut Maluku. 

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar naik (oblique thrust fault)," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

Berdasarkan analisis hasil pengukuran percepatan tanah dan pemodelan peta guncangan (shakemap), gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Loloda dan Ibu, Halmahera Barat dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu). 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Malut BMKG Gempa Bumi Gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/624/3177410//viral_bmkg-hWk4_large.jpg
Viral Siswi Sekolah Salah Sebut Makan Makanan BMKG, Netizen: Habis Ini Bisa Prediksi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177365//gempa_sarmi_papua-9KCv_large.jpg
Gempa M4,9 Guncang Kabupaten Sarmi Papua, BMKG: Pusatnya di Darat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/340/3177288//gempa_guncang_melonguane_sulut-T71d_large.jpg
Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Laut Timur Laut Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177220//cuaca_di_jabodetabek-nwWg_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Petir di Sejumlah Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/340/3177207//bangunan_rusak_akibat_gempa_m6_sarmi_papua-s2AH_large.jpg
Gempa M6,6 Guncang Sarmi Papua, Puluhan Rumah dan Fasilitas Umum Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177121//gempa-eWsg_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,6 Guncang Sarmi Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement