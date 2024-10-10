Gempa M4,7 Guncang Mukomuko Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,7 mengguncang Mukomuko Bengkulu, Kamis (10/10/2024), pukul 05.57 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

BMKG mengatakan gempa berada di kedalaman 10 kilometer. Sementara itu, pusat gempa ini berada di 128 km barat daya Mukomuko Bengkulu dengan titik koordinat 3.72 Lintang Utara dan 100.95 Bujur Timur.

“Gempa Mag:4.7, 10-Oct-2024 05:57:56WIB, Lok:3.72LS, 100.95BT (128 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.



(Fakhrizal Fakhri )