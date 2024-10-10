Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Gempa M3,8 Guncang Kuta Selatan Bali Pagi Ini

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 10 Oktober 2024 |06:04 WIB
Gempa M3,8 Guncang Kuta Selatan Bali Pagi Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,8 mengguncang Kuta Selatan, Bali, Kamis (10/10/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa berlangsung pukul 05:07 WIB.

Lokasi gempa berlokasi pada 9.08 Lintang Selatan (LS), 115.32 Bujur Timur (BT), 33 kilometer sebelah tenggara Kuta Selatan, Bali. Gempa pada kedalaman 59 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.8, 10-Oct-2024 05:07:34WIB, Lok:9.08LS, 115.32BT (33 km Tenggara KUTASELATAN-BALI), Kedlmn:59 Km #BMKG," tulis BMKG.
 

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177121/gempa-eWsg_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,6 Guncang Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175905/gempa-FG5N_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement