Gempa M3,8 Guncang Kuta Selatan Bali Pagi Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,8 mengguncang Kuta Selatan, Bali, Kamis (10/10/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa berlangsung pukul 05:07 WIB.

Lokasi gempa berlokasi pada 9.08 Lintang Selatan (LS), 115.32 Bujur Timur (BT), 33 kilometer sebelah tenggara Kuta Selatan, Bali. Gempa pada kedalaman 59 kilometer.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.8, 10-Oct-2024 05:07:34WIB, Lok:9.08LS, 115.32BT (33 km Tenggara KUTASELATAN-BALI), Kedlmn:59 Km #BMKG," tulis BMKG.



(Fakhrizal Fakhri )