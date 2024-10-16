Tokoh Muda Lintas Profesi dan Organisasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono

JAKARTA – Ratusan tokoh muda dari berbagai latar belakang, profesi, organisasi, dan kelompok se-Jakarta mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam Pilkada Jakarta 2024. Dukungan tersebut mereka sampaikan dalam acara Jakarta Awet Muda, bertempat di Tanatap Coffee Ampera, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024).

Dalam acara, ini hadir tokoh-tokoh dan pemimpin muda, di antaranya Anggota DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, 6 Anggota dan Anggota Terdahulu DPRD DKJ seperti Farah Savira, Nabilah Alhabsyi, Farazandi, Alia Laksono, Rany Mauliani, juga Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Hadir pula mantan penyiar televisi dan politisi muda Cheryl Tanzil, serta dua Staf Khusus Presiden RI, yakni Angkie Yudistia dan Billy Mambrasar.

Tak hanya tokoh muda eksekutif maupun legislatif, beberapa aktivis isu sosial atau yang kerap diistilahkan dengan Social Justice Warrior atau ‘SJW’, terlihat juga ikut meramaikan acara, termasuk Eks-Ketua BEM Universitas Indonesia, Bayu Satria dan Manik Marganamahendra; Founder Infipop, Fanbul Prabowo; Ketua SAPMA PP DKI, Shaquille Rekardianto dan Co-Founder Bicara Udara, Amalia Ayuningtyas. Acara juga diramaikan oleh pengusaha muda yakni Ketua Umum BPD HIPMI Jaya 2021-2024, Sona Maesana; Ketua HIPMI Culinary Indonesia 2023-2026, Cikhita Virginia. Entrepreneur muda, konten kreator, dan konsultan komunikasi juga turut hadir dalam acara seperti Kevin Nguyen, Ranggaz Ananta Laksmana, Rifki Safreza, Andra Gema, Anbo Onthoceno hingga Albert Palit.

Salah satu inisiator Jakarta Awet Muda yang juga aktivis Arief Rosyid Hasan mengatakan, 500 lebih anak muda yang hadir di acara ini merupakan bukti anak-anak muda peduli dengan nasib Jakarta ke depan. Baginya, keterlibatan anak muda begitu penting dalam menjadikan cita-cita Jakarta Kota Global.

"Anak-anak muda yang berada di usia kurang dari 44 tahun mencapai lebih dari 5 juta pada Pilkada nanti itu sekitar 60 persen dari total populasi Jakarta. Bagaimanapun Jakarta ke depan akan bergantung dari upaya dan usaha anak muda. Suara mereka penting dalam menentukan siapa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta," ungkapnya.

Jakarta Awet Muda, kata Arief, merupakan wadah bagi anak muda untuk belajar, berkreasi, dan berkontribusi bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan keinginan anak muda terhadap kota yang inklusif dan berkelanjutan.