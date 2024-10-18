Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gadis Cantik Hilang 4 Hari, Ditemukan Tewas Tertindih Motor di Selokan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 18 Oktober 2024 |10:26 WIB
Gadis Cantik Hilang 4 Hari, Ditemukan Tewas Tertindih Motor di Selokan
Gadis cantik ditemukan meninggal tertindih motor di selokan usai hilang 4 hari (Foto : Tangkapan Layar)
SUKABUMI - Seorang gadis cantik berinisial NL (21) ditemukan warga meninggal dunia tertindih motor di selokan bahu jalan, Kampung Palasari RT 04/03, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Kamis 17 Oktober 2024, sekira pukul 16.00 WIB.

Korban yang merupakan warga Kampung Cireundeu RT 01/06, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, dilaporkan hilang sejak Minggu 13 Oktober 2024, yang pamit ke keluarganya untuk pergi main ke wilayah Kota Sukabumi menggunakan motor.

Kasat Lantas Polres Sukabumi, AKP Fiekry Adi Perdana mengungkap, kronologi kejadian penemuan mayat tersebut, berawal dari seorang warga yang mencium bau tidak sedap yang bersumber dari selokan air yang terletak di bahu jalan.

"Kemudian setelah dilihat terdapat 1 unit kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru, kemudian warga tersebut melaporkan kepada tokoh masyarakat dan RT setempat, lalu setelah itu dicek bersama-sama ke lokasi tersebut," ujar Fiekry kepada Okezone, Jumat (18/10/2024).

Dikarenakan sebelumnya ada informasi orang hilang hingga viral di media sosial, kemudian ketua RT menghubungi pihak keluarga yang merasa kehilangan anggotanya. Salah satu anggota keluarganya pun mendatangi ke tempat kejadian di mana ditemukan mayat tersebut.

"Setelah melihat dan membenarkan bahwa kendaraan sepeda motor Honda Beat warna biru tersebut milik korban, kemudian pihak keluarga berunding dan memutuskan untuk mengangkat sosok mayat perempuan itu beserta kendaraannya," ujar Fiekry.

 

