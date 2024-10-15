Geger Temuan Mayat di Hutan, Diduga Mahasiswa yang Hilang 5 Bulan Lalu

PALANGKARAYA - Penemuan tengkorak manusia di hutan membuat geger warga Desa Sei Ahas, Kecamatan Mmentangkai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu 12 Oktober 2024.

Diduga, jasad tersebut merupakan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang hilang sejak lima bulan lalu saat mengikuti kegiatan Geotagging. Namun, hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan.

Dalam sebuah video amatir, menunjukan penemuan tengkorak manusia oleh sejumlah warga yang tengah melintasi jalan di hutan Desa Sei Ahas, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.



Saat ditemukan, tengkorak manusia tersebut masih mengenakan baju berwarna merah, celana serta terdapat sebuah tas.



Menindak lanjuti penemuan tersebut aparat kepolisian dari Polsek Mentangai langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengevakuasi tengkorak tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya guna dilakukan autopsi.