HOME NEWS INTERNATIONAL

Rencana Ukraina Kembangkan Senjata Nuklir Bikin Putin Ketar-Ketir

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 19 Oktober 2024 |18:04 WIB
Rencana Ukraina Kembangkan Senjata Nuklir Bikin Putin Ketar-Ketir
Presiden Rusia Vladimir Putin. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW – Presiden Rusia Vladimir Putin dilaporkan cemas dengan rumor bahwa Ukraina diduga berencana mengembangkan senjata nuklir. Dia mengancam bahwa Rusia “tidak akan membiarkan” skenario seperti itu terjadi.

Putin menyebutkan bahwa ia menganggap diskusi tentang potensi pembuatan senjata nuklir di Ukraina sebagai sebuah provokasi.

Ia menyatakan bahwa menciptakan senjata nuklir di dunia modern "tidaklah sulit", namun bagi Ukraina, "tidak akan semudah itu".

“Ancaman seperti itu akan memicu reaksi yang tepat dari Rusia. Saya dapat segera mengatakan: Rusia tidak akan membiarkan hal ini terjadi dalam keadaan apa pun,” kata Putin, sebagaimana dilansir dari Meduza.

Dia juga mengklaim bahwa Rusia seharusnya mampu memantau setiap langkah Ukraina dalam menciptakan senjata nuklir.

Halaman:
1 2
      
