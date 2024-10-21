Xi Jinping Perintahkan Pasukan China Siap Berperang

BEIJING - Presiden China Xi Jinping memerintahkan pasukannya memperkuat kesiapan untuk menghadapi perang. Seruan ini disampaikan XI hanya beberapa hari setelah militer China menggelar latihan militer skala besar di sekitar Taiwan.

Xi menyampaikan komentarnya saat mengunjungi brigade Pasukan Roket Tentara Pembebasan Rakyat pada Kamis, (17/10/2024) menurut stasiun televisi pemerintah CCTV.

Selama kunjungan tersebut Xi mengatakan militer harus “secara komprehensif memperkuat pelatihan dan persiapan perang, (dan) memastikan pasukan memiliki kemampuan tempur yang solid,” lapor CCTV.

China, yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, telah meningkatkan unjuk kekuatannya di sekitar pulau yang mempunyai pemerintahan sendiri itu dalam beberapa tahun terakhir.

Pada Senin, Beijing telah mengerahkan jet tempur, drone, kapal perang, dan kapal penjaga pantai untuk mengepung Taiwan – putaran keempat latihan perang skala besar di sekitar pulau demokratis tersebut hanya dalam waktu dua tahun.