HOME NEWS INTERNATIONAL

China Gelar Latihan Perang, Kepung Taiwan dari Berbagai Arah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |19:18 WIB
China Gelar Latihan Perang, Kepung Taiwan dari Berbagai Arah
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

TAIPEI - Militer China meluncurkan babak baru latihan perang di dekat Taiwan pada Senin, (14/10/2024) dan “mengepung” pulau itu. Beijing mengatakan bahwa latihan itu adalah peringatan terhadap "tindakan separatis pasukan kemerdekaan Taiwan".

Komando Teater Timur militer China mengatakan latihan "Joint Sword-2024B" berlangsung di Selat Taiwan dan wilayah di utara, selatan, dan timur Taiwan.

"Latihan ini juga berfungsi sebagai peringatan keras terhadap tindakan separatis pasukan kemerdekaan Taiwan. Ini adalah operasi yang sah dan perlu untuk menjaga kedaulatan negara dan persatuan nasional," kata Komando tersebut dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Senin.

Formasi kapal perang, kapal perusak, dan pesawat China mendekati Taiwan dalam "jarak dekat dari berbagai arah", dengan fokus pada patroli kesiapan tempur laut-udara, memblokade pelabuhan dan area penting, menyerang target maritim dan darat, tambah komando tersebut.

Pengumuman militer kemudian mengonfirmasi bahwa kapal induk Liaoning dan kapal pendukung China beroperasi di sebelah timur Taiwan.

Namun, pengumuman itu tidak mengumumkan latihan tembak langsung atau area larangan terbang dan sumber keamanan Taiwan mengatakan sejauh ini tidak ada tanda-tanda peluncuran rudal.

Pada 2022, tak lama setelah Ketua DPR Amerika Serikat (AS) saat itu Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan, Beijing menembakkan rudal ke pulau itu.

Di saat yang sama, dalam sebuah langkah penting, kapal penjaga pantai China mengitari Taiwan dan menggelar patroli "penegakan hukum" di dekat pulau lepas pantai Taiwan, Matsu dan Dongyin, memasuki "perairan terlarang" Pulau Matsu untuk pertama kalinya guna "merobek sepenuhnya" batas wilayah yang ditetapkan oleh otoritas Taiwan, menurut penyiar negara CCTV.

 

Telusuri berita news lainnya
