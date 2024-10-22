Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Deretan Menteri Prabowo-Gibran Berasal dari Santri

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |05:16 WIB
Deretan Menteri Prabowo-Gibran Berasal dari Santri
Kabinet Merah Putih (Foto: Binti Mufarida)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 48 menteri di Kabinet Merah Putih. Dari sekian menteri yang dilantik ada yang memiliki latar belakang santri.

Kebetulan hari ini, Selasa 22 Oktober 2024 merupakan Hari Santri Nasional. Berikut dirangkum dari wikipedia, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang berlatar santri, di antaranya:

1. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni

Raja Juli Antoni merupakan pria kelahiran 13 Juli 1977. Saat ini, dirinya adalah Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Raja Juli Antoni adalah putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau asal Lubuk Jambi. Orangtuanya pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau.

Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat. Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.

Kemudian, menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004. Ia menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

 

      
