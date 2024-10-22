Seekor Buaya Berukuran Besar Dibedah Warga, Isinya Ternyata Seorang Bocah 11 Tahun

PEKANBARU- Musibah tragis dialami seorang bocah 11 tahun di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Inhil, Riau. Korban bernama Pahendra tewas dimangsa buaya saat mandi di sungai dekat rumahnya.

Saat kejadian, korban sendiri sedang mandi bersama ayahnya dan Ketua RT setempat.Setelah sempat hilang diseret buaya, jenazah korban berhasil ditemukan.

“Saat ditemukan kondisi korban sudah meninggal dunia akibat diterkam buaya,” kata Kapolres Inhil AKBP Budi Setiawan Selasa (22/10/2024).

Budi menjelaskan, bahwa pada 21 Oktober 2024 sore, korban bersama Ketua RT dan ayahnya mandi di sungai. Saat mandi itulah korban diterkam buaya.

Ketua RT yang saat itu tidak jauh dari korban berusaha menolong. Namun hewan predator itu berhasil membawa korban ke dalam sungai.

Orangtua korban langsung melaporkan kejadian ini ke warga. Masyarakat langsung melakukan pencarian hingga malam hari. Seekor buaya yang sedang berada di sungai pun tidak luput jadi incaran. Namun setelah ditangkap tidak ditemukan jenazah korban dalam perut buaya.