Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Seekor Buaya Berukuran Besar Dibedah Warga, Isinya Ternyata Seorang Bocah 11 Tahun

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |17:28 WIB
Seekor Buaya Berukuran Besar Dibedah Warga, Isinya Ternyata Seorang Bocah 11 Tahun
Seekor Buaya Berukuran Besar Dibedah Warga
A
A
A

PEKANBARU- Musibah tragis dialami seorang bocah 11 tahun di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten  Inhil, Riau. Korban bernama Pahendra tewas dimangsa buaya saat mandi di sungai dekat rumahnya.

Saat kejadian, korban sendiri sedang mandi bersama ayahnya dan Ketua RT setempat.Setelah sempat hilang diseret buaya, jenazah korban berhasil ditemukan.

“Saat ditemukan kondisi korban sudah meninggal dunia akibat diterkam buaya,” kata Kapolres Inhil AKBP Budi Setiawan Selasa (22/10/2024).

Budi menjelaskan, bahwa pada 21 Oktober 2024 sore, korban bersama Ketua RT dan ayahnya mandi di sungai.  Saat mandi itulah korban diterkam buaya.

Ketua RT yang saat itu tidak jauh dari korban berusaha menolong. Namun hewan predator itu berhasil membawa korban  ke dalam sungai.

Orangtua korban langsung  melaporkan kejadian ini ke warga. Masyarakat langsung melakukan pencarian hingga malam hari. Seekor buaya yang sedang berada di sungai pun tidak luput jadi incaran. Namun setelah ditangkap tidak ditemukan jenazah korban dalam perut buaya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/610/3160294//diterkam_buaya-yVu9_large.jpg
Ambil Buruan Kera di Sungai, Kaki Pria Ini Putus Diterkam Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/340/3153020//penambang_timah_tewas_diterkam_buaya-QGCI_large.jpg
Penambang Timah Tewas Diterkam Buaya, Jasad Ditemukan Tanpa Dua Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/338/3147756//viral_buaya_muncul_di_saluran_irigasi_ditangkap_warga_cibinong-LJx9_large.jpg
Viral! Buaya 1,5 Meter Muncul di Saluran Irigasi, Ditangkap Warga Cibinong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/340/3141714//abg_dimangsa_buaya_saat_main_di_sungai_air_hitam_laut_dilihat_teman_temannya-yuRX_large.jpg
ABG Dimangsa Buaya saat Main di Sungai Air Hitam Laut, Dilihat Teman-temannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/340/3138928//pencarian_depi_akhirnya_membuahkan_hasil-QZW3_large.JPG
Diterkam dan Diseret Buaya ke Tengah Sungai, Jasad Depi Akhirnya Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/340/3138668//mengerikan_irt_diserang_buaya_saat_mandi_di_sungai_kakinya_patah-5l6c_large.jpg
Mengerikan! IRT Diserang Buaya saat Mandi di Sungai, Kakinya Patah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement