HOME NEWS SUMSEL

Ambil Buruan Kera di Sungai, Kaki Pria Ini Putus Diterkam Buaya

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |11:38 WIB
Ambil Buruan Kera di Sungai, Kaki Pria Ini Putus Diterkam Buaya
Kaki kiri seorang warga Desa Dangku, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, putus diterkam buaya/Foto: Era Neizma Wedya-Okezone
A
A
A

MUSI RAWAS – Bambang Nurdiansyah, warga Desa Dangku, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, mengalami musibah mengerikan saat berburu kera. Kaki kirinya putus setelah diterkam buaya di Sungai Lesing, Dusun Suban, Desa Leban Jaya, Kecamatan Tuah Negeri.

Informasi di lapangan menyebutkan, saat itu Bambang tengah berburu kera di sekitar hutan dekat aliran Sungai Lesing. Ia berhasil menembak seekor kera, namun hewan tersebut jatuh ke sungai. Korban kemudian berusaha mengambil buruan yang mengambang di air.

Nahas, saat hendak kembali ke daratan setelah berhasil mengambil kera, seekor buaya menerkam kaki kiri Bambang hingga putus. Ia sempat berteriak minta tolong dan berhasil diselamatkan warga yang mendengar teriakannya.

Korban segera dilarikan ke RSUD Sobirin Muara Beliti untuk mendapatkan perawatan intensif. Kapolsek Megang Sakti, AKP Hendri, membenarkan kejadian tersebut.

“Menurut informasi masyarakat, korban sedang mencari ikan dan berburu kera. Setelah kera yang ditembak jatuh ke sungai dan berhasil dilempar ke darat, saat hendak naik ke tepian, kaki korban diterkam buaya,” jelasnya, Senin (4/8/2025).

(Fetra Hariandja)

      
